صبي يتعرض للسخرية بسبب إسمه "كورونا".. راسل توم هانكس وهكذا كان الرد

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن قام صبي بإرسال رسالة إلى النجم العالمي ​توم هانكس​ اشتكى فيها من تعرضه للسخرية بسبب إسمه "​كورونا​"، أرسل توم خطابا وآلة كاتبة تحمل العلامة التجارية كورونا.

وذكر الصب يفي رسالته أنه يحب اسمه لكنه يشعر بالحزن والغضب من السخرية التي يسمعها.

ورد هانكس، على الصبي واسمه كورونا دي فريس (ثماني سنوات) من غولد كوست بولاية كوينزلاند الأسترالية :"هل تعلم أنك الشخص الوحيد الذي عرفته يحمل اسم كورونا...أعتقد أن هذه الآلة الكاتبة ستناسبك.. اسأل أحد الكبار كيف تعمل. واستخدمها في الرد علي".

وختم هانكس:"أصبح لديك صديق .. أنا".

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