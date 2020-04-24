شمس الكويتية بهجوم حاد على علا الفارس

ميرنا وليد - بيروت - شنت الفنانة ​شمس الكويتية​ هجوماً حاداً على الإعلامية الأردنية ​علا الفارس​، وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثارته الأخيرة بتعليق إعتبره الكثيرون سخرية من هبوط أسعار النفط، إذ قالت:" بدولااااااار !.. راح ملح الحبيب".

وكتبت شمس قائلةً لها :"فهمها يمكن تشيل الهري والحقد الي جواها على من سواها شي يُذكر في هالدنيا من بعد ماكانت تنام في السيارة بالأيام لان ماعندها مكان يضفها وهذا بإعترافها.. وهذا كان قصدي لما قلتلك الحقد ينحف ويبس الجسم ويصفر الوجه نصيحة طبية مو تنمر ومستعدة اعالجك لوجه الله".

وأضافت :"هي لازم تفهم ان حتى قطر اللي هم معيشينها وظافينها لو نزل البترول بيتظررون ماهو بس السعودية والكويت وأنا خايفة عليها ترجع تنام في السيارة من ثاني".

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