خاص الفن- نانسي زعبلاوي تتحدث عن دعم مرضى السرطان وتكشف تفاصيل "شو لذكرك فينا"

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة السورية ​نانسي زعبلاوي​ فيديو كليب أغنية "شو لذكرك فينا" دعما للاطفال المصابين بمرض السرطان.

وقالت نانسي في حديث خاص مع الفن: "هي مبادرة في الشام اسمها مبادرة الطفولة حياة وهي تقدم اعمال فنية لدعم اطفال مرضى السرطان فالاعمال التي نقدمها مجانية وهي لدعمهم وكل ريع الاعمال يعود لدعمهم وبما اني لا املك شركة انتاج خاصة تهتم باعمالي قررت ان التزم معهم وبذلك ادعم رسالة انسانية وبالوقت نفسه اقدم عمل احب تقديمه، فقررت منذ 5 سنوات ان التزم معهم واعيد احياء وغناء بعض الاغنيات وقدمت بعض الاعمال القديمة التي تحبها الناس .."

على صعيد آخر تحدثت نانسي عن الحجر المنزلي قائلة: "اقضي الحجر المنزلي مع طفلي الذي رزقت به منذ 3 أشهر واستغل الوقت معه بعيدا عن العمل ، واتواصل مع الناس عبر السوشيل ميديا".

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