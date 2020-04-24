ريهام سعيد تتهم سما المصري بالتحريض على الفسق والفجور

ميرنا وليد - بيروت - تقدمت الإعلامية المصرية ​ريهام سعيد​ عبر موكلها المحامي شعبان سعيد، ببلاغ جديد إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الفنانة الاستعراضية المصرية ​سما المصري​ بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وجاء في البلاغ :"سبق وأن تقدمت أنا وموكلتي بعدة بلاغات ضد سما المصري بعدما تطاولت على موكلتي وبلغ بها الحد لنشر الرذيلة يوميًا دون مُبالاة بجميع أجهزة الدولة، وفي تحدي سافر تخرج لسانها للجميع للحد الذي جعل الجميع يفقد الأمل في وجود العدالة".

وطالب المحامي بسرعة التحقيق في البلاغ الماثل أمام النائب العام، وإحالة «المصري» إلى المحاكمة العاجلة، فضلاً عن تحديد جلسات عاجلة للقضايا ضد الراقصة الاستعراضية والتي باشرت بها النيابة العامة تحقيقاتها.

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