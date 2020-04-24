ميرنا وليد - بيروت - طرحت فرقة ​رولينغ ستونز​ أغنية جديدة هي ”ليفينغ إن أغوست تاون“ (العيش في مدينة أشباح) وذلك يوم أمس.

وتم تسجيل جزء من هذه الأغنية في ظل إجراءات العزل العام بسبب فيروس ​كورونا​ حيث تظهر شوارع ومحطات قطارات أنفاق مهجورة في لندن ولوس أنجليس وكيوتو وغيرها من الأماكن.

مع العلم أن في البداية تم تسجيل الأغنية في لوس انجلوس في 2019 ثم تم التعديل على الأغنية.

وفي الفيديو يظهر نجم الفرقة ميك جاغر وهو يغني داخل غرفة قائلا "كانت الحياة جميلة للغاية ثم خضعنا جميعا للعزل. أشعر وكأنني شبح أعيش في مدينة أشباح".

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كانت هذه تفاصيل خبر في ظل كورونا..فرقة رولينغ ستونز تغني "العيش في مدينة أشباح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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