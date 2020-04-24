دنيا بطمة تتبرأ من شقيقتها بسبب هذا الفيديو



خرجت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن صمتها، لتعلن تبرؤها من التصريحات التي أدلت بها شقيقتها سارة مؤخرا في حق العراقيين.



وأكدت دنيا أنه ليس لديها أخوات سوى ابتسام وإيمان فقط، مؤكدة احترامها التام لأهل العراق والخليج.



وجاء في تدوينة دنيا بطمة: "حبابي الجمهور العراقي والخليجي، لكم مني كل الاحترام والتقدير، أريد أن أحيطكم علما أن دنيا بطمة خواتها اثنين فقط، أختي الكبيرة ابتسام بطمة وأختي الصغيرة إيمان بطمة، فقط لا غير، وأي أحد ثاني لا يمثلني ولا أعرفه أبدا وشكرا لكم".



وخرجت دنيا لتوضيح الحقيقة لأول مرة بسبب الجدل الذي خلقته هذه الأخيرة أثناء البث المباشر الذي أجرته مع الناشط السعودي، ريان جيلر، عبر الإنستغرام، والذي ووصفت فيه العراقيين بـ "لمنافقين والخونة".

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ليرد عليها جيلر: "أهل العراق على راسي ولدي فئة كبيرة من جمهوري هناك"، لترد سارة قائلة: "أنا ما أحبهم".



تعليق دنيا أثار شكوك البعض، ففي الوقت الذي شكك في تبرأ دنيا خاصة وان التي تدعي أخوتها لطالما أعلنت أنها شقيقة دنيا بطمة إلا أن هذه الاخيرة لم تؤكد أو تنفي الخبر.



فيما قال آخرون ان الأخيرة كانت تقصد التبرؤ من شقيقتها بسبب تصريحها وليس الإعلان بأنها ليست أخوات.



يذكر أن شقيقة دنيا بطمة الكبرى ابتسام قد وضعت في السجن بعد تورطها في حساب مغربي يدعى "حمزة مون بيبي" الذي كان يبتز المشاهير والوجوه المعروفة، كما أن دنيا كانت متهمة بالتورط في القضية لكن لم يثبت عليها شيء.