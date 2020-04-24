متابعة بتجــــــــــرد: فاجأت خبيرة التجميل نانسي زيدان روّاد مواقع التواصل الإجتماعي بتحوّلها إلى شبيهة الممثل المصري الشهير عادل إمام في فيديو إنتشر بكثافة بفضل خدعة بصريّة مُستخدمةً المكياج.
وفي التفاصيل، أبهرت نانسي زيدان روّاد الإنترنت بموهبتها في المكياج لتصبح نسخة طبق الأصل عن “الزعيم” عادل إمام، بالإضافة إلى تقليده بحرفية.
كما نشرت خبيرة التجميل مقطع فيديو جديداً لها بهيأة عادل إمام، فطالبها المتابعون بفيديوهات لشخصيات شهيرة أخرى مثل نبيلة عبيد ونادية الجندي.
كانت هذه تفاصيل خبر إمرأة تتحوّل إلى شبيهة عادل إمام.. شاهدوا خدعتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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