هجوم شرس من تايلور سويفت على شركة إنتاج شهيرة.. “جشع سافر”

متابعة بتجــــــــــرد: هاجمت تايلور سويفت شركة التسجيلات التي كانت تنتج أغانيها، بعد إصدارها مجموعة من أغاني النجمة الأميركية من دون علمها تعود لعام 2008 ، كانت مخصصة لبرنامج إذاعي.

وفي التفاصيل، فشنّت سويفت هجوماً عنيفاً على شركة “بيغ ماشين لابل غروب”، بمنشورعلى إنستغرام شدّدت فيه أن ما حصل هو تصرف “وقح”.

وتوجهت لمتابعيها بالقول: “أود أن أشكر جمهوري الذي نبهني إلى أن شركة تسجيلاتي السابقة أصدرت الليلة ألبوماً لبعض عروضي التي أذيعت على الهواء”.

ووصفت إصدار الشركة لأغانيها القديمة بأنه “حالة جشع سافر أخرى وسط تفشي فيروس كورونا”.

وأضافت المغنية أن الألبوم الذي يحمل عنوان “لايف فروم كلير تشانل ستريبد 2008″، هو مجموعة من تسجيلاتها التي أعدت لبرنامج إذاعي عندما كان عمرها 18 عاماً.