Apr 24, 2020
انتشرت في الساعات الماضية أخباراً تتحدث عن خلاف عائلي كبير وقع بين النجمة التركية فهرية أفجين وشقيقة زوجها النجم التركي بوراك أوزجيفيت.
وفي التفاصيل، أن خلافاً وقع بين الثنائي وصل الى القطيعة لدرجة منعت “فهرية” شقيقة بوراك من رؤية ابنها “كاران” وقامت كل واحدة منهما بحذف الأخرى عبر موقع انستغرام.
واعتبر البعض أنه تصرف غير لائق من فهربة حول منع شقيقة زوجها من رؤية “كاران”، فيما تساءل البعض عن موقف بوراك من هذا الخلاف خاصة انه واقع بين زوجته وشقيقته.
نذكر ان الممثلة التركية فهرية أفجين سبق ونفت في الأسابيع الماضية ما تم تداوله عن وجود مشاكل بينها وبين زوجها الممثل التركي بوراك أوزجيفيت، مؤكدة أن “هذه الشائعات تضحكنا كلما قرأناها ولا نفهم سبب نشرها، بوراك يغيب بسبب عمله لا أكثر”.
كانت هذه تفاصيل خبر فهرية أفجين تضع زوجها بوراك أوزجيفيت في موقف محرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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