فهرية أفجين تضع زوجها بوراك أوزجيفيت في موقف محرج

انتشرت في الساعات الماضية أخباراً تتحدث عن خلاف عائلي كبير وقع بين النجمة التركية فهرية أفجين وشقيقة زوجها النجم التركي بوراك أوزجيفيت.

وفي التفاصيل، أن خلافاً وقع بين الثنائي وصل الى القطيعة لدرجة منعت “فهرية” شقيقة بوراك من رؤية ابنها “كاران” وقامت كل واحدة منهما بحذف الأخرى عبر موقع انستغرام.

واعتبر البعض أنه تصرف غير لائق من فهربة حول منع شقيقة زوجها من رؤية “كاران”، فيما تساءل البعض عن موقف بوراك من هذا الخلاف خاصة انه واقع بين زوجته وشقيقته.

نذكر ان الممثلة التركية ​فهرية أفجين​ سبق ونفت في الأسابيع الماضية ما تم تداوله عن وجود مشاكل بينها وبين زوجها الممثل التركي ​بوراك أوزجيفيت​، مؤكدة أن “هذه الشائعات تضحكنا كلما قرأناها ولا نفهم سبب نشرها، بوراك يغيب بسبب عمله لا أكثر”.