شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "رجالة البيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق، اليوم الجمعة، عرض أولى حلقات مسلسل "رجالة البيت" للنجمين أحمد فهمى وأكرم حسنى، والذى يعرض على 3 قنوات طوال أيام شهر رمضان، حيث تعرض الحلقة الأولى الساعة 6.30 مساء على قناة CBC، وبعدها الساعة 7.45 مساء على قناة ON، ثم 12 منتصف الليل على قناة DMC.



رجالة البيت على cbc

أما بالنسبة لمواعيد إعادة الحلقة الأولى من المسلسل فتكون كالتالى، على قناةCBC تعاد الحلقة 2.15 صباحاً، 3.30 عصرا، وعلى قناة DMC يعاد الساعة 5.30 صباحاً، 5 مساء، وبالنسبة لقناة ON فتعاد الحلقة على شاشتها الساعة 12.30 صباحاً، 7.45 صباحاً.

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رجالة البيت على on

مسلسل "رجالة البيت" يعتمد على حلقات منفصلة متصلة، وبطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل اسماعيل أحمد الجندى، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف أبرزهم أيتن عامر اضافة إلى أسماء أخرى تظهر فى الحلقات.



رجالة على البيت على dmc

المسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدى حول رجلين هما تيمون وبومبا، ولديهما مسئوليات وأسرة كبيرة، حيث يعيشان مع جدهما وباقى أفراد الأسرة فى نفس المنزل، لكن تتوالى المواقف عبر الحلقات، والتى تثبت أنهما أبعد ما يكون عن تحمل المسئولية وكل ذلك فى إطار كوميدى.

ويعود أحمد فهمى وأكرم حسنى للعمل سويا فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما "ريح المدام" عام 2017، واستطاع الثنائى خلال السنوات الماضية تقديم ثنائى ناجح، حيث كانت البداية بفيلم "كلب بلدى"، وبعد ذلك ظهر أكرم كضيف شرف مع فهمى فى فيلم "الكويسين" وأيضاً مسلسل "الواد سيد الشحات"، وأيضاً ظهر فهمى كضيف شرف مع أكرم فى مسلسله "الوصية".