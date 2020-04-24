شكرا لقرائتكم خبر عن لمياء فهمى عبد الحميد: والدى كان ينوى إسناد فوازير رمضان ليسرا ويونس شلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اسمه عنوان للبهجة وعلامة من علامات شهر رمضان، ساحر الفوازير وصاحب سر نجاحها وخلطتها السرية التى لم يستطع شخص بعده أن يعرفها، ففقدت بهجتها بعد وفاته إنه المخرج المبدع الراحل فهمى عبد الحميد، الذى لاتزال بصماته وإبداعاته عالقة فى أذهاننا جميعا رغم رحيله منذ 30 عاما فى عام 1990، حيث ارتبطت أجيال عديدة بالفوازير وحلقات ألف ليلة وليلة التى كانت أهم عمل فنى فى شهر رمضان.

استعان المخرج الكبير فى أعماله بعدد من النجوم منهم نيللى وشريهان وسمير غانم وصابرين وهالة فؤاد ويحيى الفخرانى، ومدحت صالح وشيرين رضا فكيف كنت أجواء العمل فى الفوازير ولماذا كان مخرج الفوازير يغير أبطالها؟ ومن هم النجوم الذين كان ينوى فهمى عبدالحميد الاستعانة بهم فى الفوازير لو أمهله القدر؟

فى تصريحات خاصة لليوم السابع أجابت الإعلامية لمياء فهمى عبد الحميد ابنة المبدع فهمى عبد الحميد عن هذه الأسئلة، وأكدت أن علاقة المخرج فهمى عبد الحميد بفريق العمل الذى كان يعمل معه بالفوازير وبأبطالها كانت علاقة أب بأولاده حتى أن مدحت صالح وصابرين وشريهان كانوا ينادونه "بابا"، وكان يصنع جوا من الألفة بين فريق العمل، وكانوا يعملون معا لسنوات، وفترات طويلة.

لمياء فهمى عبدالحميد أثناء الحوار مع زينب عبداللاه

وأوضحت لمياء فهمى عبد الحميد أن والدها كانت تربطه علاقة قوية جدا بالشاعر عبد السلام أمين، وكانا يجتمعان فى منزل عبد الحميد دائما للتحضير للفوازير، فكانا يشاهدان فوازير العام الماضى قبل بدء العمل فى الفوازير الجديدة ليحددا الجديد الذى يمكن تقديمه.

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وأشارت ابنة مخرج الفوازير إلى الأسباب التي دفعته لتغيير نجوم وأبطال الفوازير، مؤكدة أنه لم يكن هناك خلاف من أى نوع بينه وبين أى من أبطال الفوازير، لكنه كان يحمل أفكارا جديدة، ويختار النجم الذى يناسب هذه الأفكار.

وتابعت "نيللى قدمت الفوازير لمدة 7 سنوات، وسمير غانم 3 سنوات، وشريهان 3 سنوات، وهناك نجوم قدموا الفوازير عاما واحدا، فمثلا شخصية فطوطة كانت تحتاج رجلا، لذلك فكر فى الاستعانة بالفنان سمير غانم، وارتبطنا بعلاقات قوية مع أبطال الفوازير والعاملين بها حتى الآن، ومنهم نيللى وصابرين وشريهان ومدحت صالح وغيرهم".

وأضافت "كان والدى له رؤية خاصة، ويرى أشياء ومواهب لا يراها غيره، فمثلا قبل وفاته، وقبل أن نرى الفنانة يسرا تغنى، كان ينوى أن يستعين بها فى بطولة الفوازير، وكنا نقول له "عمرنا ما شفناها بتغنى أو ترقص"، وكان يرد "قلتوا كده على شريهان وشفتوا بقت إيه وهاتشوفوا يسرا فى الاستعراض هتعمل إيه".

وأكدت ابنة مخرج الفوازير أن هناك شخصية لم تظهر للنور، كان المخرج فهمى عبدالحميد ينوى تقديمها على نفس شكل فطوطة، وهى شخصية "حمادة النص"، وكان ينوى أن يستعين فيها بالفنان يونس شلبى، كما كان يحلم بتقديم فيلم ضخم عن كيلوباترا.

وفى نهاية حديثها قالت لمياء فهمى عبدالحميد: "بابا كان سابق عصره، وكانت الفوازير منظومة متكاملة معا، وسر نجاحها وخلطتها معه، لذلك لم تنجح بعد وفاته".