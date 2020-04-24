شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إثارته الجدل.. حفيد عمر الشريف يحتفل بحلول رمضان فى الصحراء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان الشاب عمر الشريف جونيور حفيد النجم العالمى الراحل عمر الشريف التهنئة لمتابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، بمناسبة حلول شهر رمضان، حيث نشر مجموعة صور له خلال تواجده فى منطفة وادى رام بالأردن، معلقا عليها "رمضان كريم"، باللغتين العربية والإنجليزية.





وكان قد فاجأ حفيد النجم عمر الشريف الذى اعترف منذ سنوات أنه مثلى الجنس مرتادى صفحته الشخصية على موقع إنستجرام، التى تضم أكثر من 28 ألف شخص، بنشر صورة وهو يرتدى حمالة صدر ملونة خاصة بمايوه "بيكينى" على أحد الشواطئ الموجودة بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهى الصورة التى لاقت سلسلة طويلة من الانتقادات ووصفه باتباع الأفكار والأساليب الشاذة فقط لكى يضمن مزيد من المتابعين .

Advertisements

كما ظهر حفيد النجم الشهير بعدد من الصور الجديدة والتى نشرها ليظهر كيف سيحتفل بفترة الحجر المنزلى المفروض على العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونشر صور له وهو يقف بجانب عامود من الحديد وكأنه يرقص "Pole dance" وهو الفن المعروف بشكل واسع في نوادي التعري فقط ومنها تم اشتقاقه ليعرف بفن " رقص العمود "، وأشار إلى أنه بالتأكيد سيقدم " striptease " الذي يعتمد بشكل كلي علي إثارة الغرائز والشهوات و هو عادة ما يكون أمام جمهور في النوادي الليلية.

يذكر أن حفيد عمر الشريف قد آثار الكثير من الجدل بعد نشره مؤخرا علي "إنستجرام" صورة لجدة عمر الشريف وجدته النجمة فاتن حمامة وعلق علي الصورة "أجدادى هم مصدر دائم للأمل والإلهام والشجاعة.. ما زلت أتطلع إليهم للحصول على إجابات فى هذه الأوقات الصعبة وغير المؤكدة".