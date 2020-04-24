شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة للشهيد المنسى والإرهابى عشماوى.. بيتر ميمى: واحد فضل على العهد والتانى خان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المخرج بيتر ميمى صورة أصلية للشهيد أحمد المنسى تجمعه بالإرهابى هشام عشماوى، خلال تواجدهما معا فى الجيش، قبل فصل عشماوى عن الخدمة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها "ده ظابط وده ظابط بس واحد فضل على العهد وواحد خان.. الاختيار #منسى الأسطورة".

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ووجه النجم أمير كرارة، الشكر لأسرة مسلسل "الاختيار" على مجهودهم الكبير فى تنفيذ العمل الفنى، الذى يقوم ببطولته فى دور أحمد المنسى، وينافس به فى السباق الرمضانى الحالى، ونشر كرارة، رسالة شكر لجميع الواقفين خلف هذا العمل الذى ينتظره الجمهور بحماس، عبر حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك".

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ويعد الأعمال المرتقبة بشدة فى دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

وكانت شركة سينرجى المنتجة للمسلسل قد طرحت البرومو ‏التشويقى الأول، ولاقى نجاحا جماهيرياً، من حيث أداء بطل العمل ‏أمير كرارة، والتصوير بقيادة مدير التصوير حسين عسر، كذلك ‏عمليات الابهار فى الاقتحامات وضرب الصواريخ والطائرات ‏وخلافه، فضلا عن العمليات التى قدمها أحمد صابر المنسى، ‏أسطورة الصاعقة‎