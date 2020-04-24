ياسر جلال: طبيب المسلسل أنقذ أحد العاملين من الموت

متابعة بتجـــــــــرد: حلّ الفنان ياسر جلال ضيفاً من خلال مداخلة هاتفية على الإعلامية لبنى عسل في برنامجها “الحياة اليوم” الذي تقدمه على قناة “الحياة”، حيث تحدث عن كواليس تصوير مسلسله الجديد “الفتوة” الذي يخوض به سباق الدراما الرمضاني الحالي.
وقال الفنان ياسر جلال، إن فريق عمل المسلسل راعى الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، من أجل الوقاية من فيروس كورونا.
وأضاف: “كان عندنا فريق تعقيم وتطهير وطبيب لقياس الحرارة والضغط”.
وأشار، إلى أن طبيب المسلسل أنقذ أحد أعضاء فريق الأكشن من الموت: “واحد وقع وقعة جامدة وفارق الوعي، والدكتور أنقذ حياته بعد ما كنا افتكرناه مات، وجود الطبيب في أماكن التصوير هام جداً”.
يذكر أن القائمين على مسلسل “الفتوة” قرروا استمرار التصوير رغم كل الظروف التي أحاطت العمل من انتشار فيروس كورونا، إلا انهم قرروا أن يلتزم كل العاملين بالإجراءات التي أعلنتها وزارة الصحة المصرية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.
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