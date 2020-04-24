صورة تعرض نبيلة عبيد لموجة من التنمر الجارح

متابعة بتجـــــــــرد: تعرضت الفنانة المصرية القديرة نبيلة عبيد لموجة واسعة من الانتقادات الجارحة، بسبب صورة لها تناقلها عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وظهرت فيها بإطلالة شبابية حيث ارتدت كنزة بتصميم بسيط مع سروال جينز أظهر نحافتها. وتلقت الكثير من التعليقات التي تضمنت تنمراً قاسياً وسخرية من إطلالاتها التي رأى بعض المتابعين أنها لا تليق بسنها.

وفي المقابل دافع بعضهم عنها مشيرين إلى أنها تحافظ على لياقتها رغم أنها لم تعد شابة. ومما كُتب: “برافو عليها اللي وصلت لهذا السن ولسه محافظة على لياقتها وجسمها ولا جسم وحدة في الثلاثين. التغذية والرياضة وأسلوب الحياة الصحية، تبان نتائجها في الكبروهذا مثال حي أمامكم” و”خلاص ي نبيله اللي راح مايرجع كبرتي وصارت الحركات دي في وادي وانتي في وادي” و”ليش يحبو العجايز زمنا هم عاشوا زمنهم يتركولنا زمنا بحالنا كل سن وقته” و”جسمها ع عمرها تمام ماشاء الله بس لون شعرها غلط”.

ويشار إلى أن الفنانة تشارك في الموسم الرمضاني في مسلسل “سكر زيادة” للمرة الأولى إلى جانب مواطنتها الممثلة القديرة نادية الجندي.