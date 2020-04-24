مع بداية شهر رمضان.. شريهان تكتب رسالة مؤثرة

متابعة بتجـــــــــــرد: مع أول يوم من شهر رمضان الكريم، تصدرت نجمة فوازير رمضان الفنانة شريهان، مؤشرات محرك البحث “غوغل”، خاصة بعد أن نشرت على حسابها الخاص على “تويتر” رسالة مؤثرة تهنئ فيها جمهورها بحلول شهر رمضان المبارك 2020.

وعلقت بقولها: “كلمة في قلبي “الحقيقة” مش عارفة أرتبها أو أصيغها!! بس معناها إنى أنا متشكرة جدًا على كل الحب والتقدير والاحترام”.

وأضافت قائلة: “متشكرة لكل إنسان، معجب محب، صديق، فنان زميل مبدع. شكرًا لأن حبكم أحياني كثيرًا من جديد. وشكرًا لأنكم اعتبرتوني جزء بسيط من سعادتكم في الشهر الكريم “حبكم شرف” أنا فخورة”.

وكانت شريهان حرصت على تهنئة ضرتها النجمة إسعاد يونس بعيد ميلادها، مؤكدة أنها سوف تظل إلى الأبد صاحبة السعادة.

يذكر أن شريهان كانت أعلنت عودتها للفن مرة أخرى من خلال مشروعات مسرحية من إنتاج “العدل غروب” وذلك بعد فترة غياب طويلة بسبب المرض الذي أصاب وجهها، إلا أنه لم يتم تحديد موعد لإذاعة هذه العروض.