يسرا تفاجئ الجميع بفستان الزفاف

متابعة بتجــــــــــرد: نشر المخرج المصري سامح عبد العزيز على حسابه الخاص على “إنستغرام” صورة فاجأت المتابعين حيث ظهر فيها برفقة الفنانة القديرة يسرا وهي تجلس مرتدية فستان الزفاف وأرفقها بالتعليق: “ملهمتي”.

وأثار هذا الكثير من التساؤلات ليتبين أن الصورة التقطت خلال تصوير مشهد من مسلسل “خيانة عهد” الرمضاني.

ويشار إلى أن فريق عمل المسلسل تعرض في وقت سابق للانتقدات بسب مواصلة التصوير رغم انتشار وباء فيروس كورونا. وهو ما ردت عليه الفنانة خلال مداخلة هاتفية لها ضمن برنامج “القاهرة الآن” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدة على شاشة قناة “الحدث”.

وقالت إنه تم خلال التصوير اتباع كل الاجراءات الوقائية ومنها الحرص على عدم وجود كبير من الأشخاص داخل الاستديو وتأمين المواكبة الطبية والتعقيم.

ويشار إلى أن العمل يجمع عدداً من أبرز نجوم الشاشة المصرية منهم إلى جانب يسرا حلا شيحة، محمد رياض، بيومي فؤاد، خالد سرحان، عبير صبري، جومانا مراد، صبري فواز، هنادي مهنى، وخالد أنور. وهو من تأليف أحمد عادل سلطان وأمين جمال وإخراج سامح عبدالعزيز.