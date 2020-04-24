بديع أبو شقرا يناشد المعنيين: “الدراما اللبنانية بخطر”

متابعة بتجـــــــرد: في بداية السباق الرمضاني لعام 2020، اعتبر الممثل بديع أبو شقرا الذي يشارك في بطولة مسلسل ”بردانة أنا“ عبر شاشة mtv، أنّ ”الدراما اللبانية مهدّدة في المرحلة المقبلة“.

وغرّد بديع: ”الدراما اللبنانيّة الصّرف مهددة في المرحلة المقبلة”.

وتابع: “اذا لم يكن هناك خطة واضحة ومدعومة من الجميع لإنقاذها وانتشارها فلن نقدر ممثلين ومخرجين ومنتجين وتقنيين على إكمال الطريق بما يليق بنا، او سنبقى ضيوفاً في أعمال غيرنا“.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “بردانة انا” بطولة: كارين رزق الله، بديع أبو شقرا، وسام حنا، رولا حمادة، جوزيف بو نصار، نهلا داوود، جهاد الأندري، أسعد رشدان، مارينال سركيس، أليكو داوود، ميراي بانوسيان، هادي أبو عياش، جناح فاخوري، جمال حمدان، ساندرا منصور، جويل حمصي وغيرهم، كتابة كلوديا مرشليان، إخراج نديم مهنا ومن إنتاج NMPRO.