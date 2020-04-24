متابعة بتجـــــــــرد: أعرب السوبر ستار راغب علامة عن استيائه الشديد من الوضع المتردي الذي وصل إليه البلد من خلال صفحته الرسمية في موقع “تويتر”.
وأشار “علامة” إلى أنه على القضاء محاسبة السياسيين كما يُحاسب المواطنين، وشنّ هجومًا عنيفًا على جميع السياسيين وحمّلهم مسؤولية الأزمة الإقتصادية التي يمرّ بها لبنان، فكتب في تغريدته: “كما يُحاسِب القضاء المواطنين، عليه أن يحاسب السياسيين”.
وتابع: “السياسي ليس نبي ولا إله! السياسي هو الذي أوصل البلد الى هذه الحال هو مواطن سيء وسارق ومتآمر وعميل ومتواطيء وقليل أمانة، إنه من أسوأ أنواع المواطنين! الدولار وصل ٤٠٠٠ ، السياسي هو المسؤول عن جوع الناس ودمار الوطن”.
وهذه لا تعتبر المرّة الأولى التي يرفع فيها راغب علامة الصوت في قضية سرقة المال العام يوجه الحكام والمصارف الذين تسبّبوا في الأزمة الإقتصادية التي وصل إليها لبنان ووقع ضحيتها الشعب.
كانت هذه تفاصيل خبر راغب علامة في أعنف هجوم على المسؤول عن جوع الناس ودمار الوطن: “سارق ومتآمر وعميل” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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