معتصم النهار يودّع المشاهدين بعد الحلقة الأخيرة من “ما فيي 2”: “أنال اليوم شهادة محبتكم”

متابعة بتجــــــــــرد: مع عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل “ما فيي 2” بجزئه الثاني مساء 23 نيسان/أبريل الجاري، ودّع النجم السوري معتصم النهار الجمهور برسالة مؤثرة نشرها عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”.

ونشر معتصم النهار صورة يظهر فيها بشخصية “فارس” الذي لعب دوره في المسلسل وأرفقها برسالته التي أعرب من خلالها عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل ووعد جمهوره بتقديم الأفضل دئمًا فكتب: “ما فيي شيلك من قلبي”؛ هالدور يلي علّمني وعلّم فيي، فوّتني ع بيت كل واحد منكن… واليوم أنال شهادة محبتكن وأشهد: للنجاح مذاق مختلف، هو أجمل هدايا القدر. بوعدكن اني ثابر لأتفوّق على نفسي اولًا و أخيراً! الى اللقاء مجددًا”.‏

وبعد عرض الحلقة الأخيرة من “ما فيي 2″، كشف المنتج صادق الصباح عن مفاجأة للجمهور، حيث أشار في تغريدة له عبر موقع “تويتر” إلى أنه يتم حاليًا في الكواليس التحضير لجزء ثالث من المسلسل فكتب: “شكر من القلب لكل فريق عمل مسلسل ما فيي 2 وعلى رأسهم المخرجة المتألقة #رشا_شربتجي وكل الممثلين الأصدقاء الذين شاركوا في هذا العمل الذي أمتع المشاهد اللبناني والعربي. مبروك نجاحكم والمفاجأة تحضيرنا لموسم ثالث يضم أحداث مثيرة مع شخصيات تعلقتوا فيا على مدى ١٢٠ حلقة”.

وشارك في بطولة مسلسل “ما فيي” إلى جانب معتصم النهار، مجموعة من نجوم الدراما السوريين واللبنانيين، من بينهم فاليري أبو شقرا ونادين خوري وزينة مكي ومحمد قنوع وأحمد الزين وبيار داغر وجو طراد ونتاشا شوفاني وإلسا زغيب وغيرهم.

تجدر الإشارة إلى أن معتصم النهار كان سيخوض سباق دراما رمضان لهذا العام من خلال مسلسلي “من الآخر” و”أسود فاتح” بطولة النجم السوري معتصم إلى حين وقوع أزمة كورونا وقرار وقف التصوير الذي اتّخذته الشركة لحماية نجومها وطاقم عملها.