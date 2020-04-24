العين الإخبارية.. إطلالة جديدة في رمضان 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إطلالة جديدة لبوابة العين الإخبارية في رمضان 2020، في ظل الوضع الراهنِ فقد أعددنا وصفة متكاملة للمشاهدين. دول عربية تعلن الجمعة أول أيام رمضان عبر ”الخليج 365” الإخبارية ستكون عينك على العالم لمتابعة كل ما يحدث وما يهمك ويشغل بالك. رمضان وكورونا.. هل يمكن الحفاظ على التباعد الاجتماعي؟ نجوب العواصم لنأتيك بالخبر الحصري والقصة الممتعة والحوار الشيق ابق في بيتك وشاهد كل ما تريده وما تريد معرفته، فالعين مفتوحة لك وكل أفراد أسرتك .

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