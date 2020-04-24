هل يكون وائل جسار هدية لايف ستايلز ستوديوز في عيد الفطر؟

يضع المخرج فادي حداد اللمسات النهائية على الكليب الجديد للنجم اللبناني وائل جسار الذي اختار أغنية “ما تغيبش ثواني” لتصويرها في لبنان من انتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز” في أول تعاون بينهما.

“حداد” وصف العمل بـ “من أجمل الكليبات”، وأضاف لموقعنا ان شركة “لايف ستايلز ستوديوز” هي التي تحدد موعد إصداره.

الكليب متوقع صدوره في عيد الفطر، وتم تصويره على مدار يومين في لبنان، اليوم الأول في جامعة البلمند في شمال لبنان، واليوم الثاني في منطقة “المنصورية” المتن الشمالي، بالاضافة الى لقطات من عدة مناطق ومواقع لبنانية. الأغنية رائعة والعمل ضخم جداً فيه الكثير من المشاعر والاحساسيس خاصة ان القصة درامية، حيث شاركت في الكليب الممثلة الشابة جوي هاني التي قدّمت دورها بطريقة لافتة.

إذاً، الجمهور على موعد مع عمل فني ممتع سيكون له وقعه المميز على الساحة الفنية خاصة أنه يضم ثلاث عناصر قوية وهي صوت وحضور وجماهيرية وائل جسار، شركة الانتاج الرائدة في الاعمال المصورة لايف ستايلز ستوديوز، والمخرج المبدع فادي حداد صاحب الرؤية المبتكرة والصورة المبهرة.