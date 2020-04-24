هدية غير متوقعة من توم هانكس الى كورونا

أرسل نجم هوليوود توم هانكس خطابا وآلة كاتبة تحمل العلامة التجارية كورونا إلى صبي أسترالي كتب له يشكو من التنمر بسبب اسمه، وهو كورونا.

وكتب الصبي الذي يدعى “كورونا دي فريس” البالغ من العمر ثماني سنوات، إلى توم هانكس يقول ”سمعت في الأخبار أنك وزوجتك أصبتما بفيروس كورونا.. هل أنتما بخير؟”. وأضاف “أنه يحب اسمه لكن أناسًا في المدرسة ينادونه فيروس كورونا وهو ما سبب له الحزن والغضب”.

رد هانكس، على الصبي قائلا ”هل تعلم أنك الشخص الوحيد الذي عرفته يحمل اسم كورونا… أعتقد أن هذه الآلة الكاتبة ستناسبك.. اسأل أحد الكبار كيف تعمل. واستخدمها في الرد علي”. وختم هانكس خطابه قائلا ”أصبح لديك صديق .. أنا”.

وكان الممثل الأميركي توم هانكس وزوجته ريتا ويسلون قد قضيا أكثر من اسبوعين في الحجر الصحي في أستراليا بعد أن أثبتت الفحوص إصابتهما بفيروس كورونا وذلك خلال تواجدهما في أستراليا أثناء الإعداد لفيلم عندما شعرا بمتاعب في الجهاز التنفسي وأظهرت الفحوص إصابتهما بالفيروس.