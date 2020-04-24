خاص- هل كسبت نوال الزغبي الرهان مع غادة عبد الرازق؟

قبل ساعات من انطلاق الموسم الرمضاني، طرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبي أغنية “اتحاربت” وهي تتر مسلسل “سلطانة المعزّ” للنجمة المصرية غادة عبدالرازق.

هذا التعاون بين نوال وغادة، هو الأول لهما، وذلك بعد النجاح الساحق الذي حققته نوال قبل سنتين في مصر بشارة “الناس العزاز” لمسلسل “لأعلى سعر” للنجمة المصرية نيللي كريم.

الأغنية درامية أدتها النجمة الذهبية على طريقتها المميزة، خاصة ان لها أسلوباً لافتاً بتقديم الأعمال باللهجة المصرية، حيث سعت جاهدة لخروج الأغنية بشكل متكامل يرضي جميع الأذواق.

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مرة جديدة نجحت نوال في اللهجة المصرية وتحديداً في غناء الشارات، وحجزت لنفسها مكاناً خلال الشهر الفضيل لمدة ثلاثين يوماً، بالاضافة الى ضم أغنية جميلة كـ “اتحاربت” الى أرشيفها الذهبي.

باختصار، كسب صناع مسلسل “سلطانة المعزّ” الرهان باختيارهم نوال الزغبي لغناء الشارة وهذا لم يأتِ من فراغ، لأن النجمة الذهبية لن ترضى أن تقدم أغنية أقل من أغنية “الناس العزاز” التي حققت نجاحاً ساحقاً.

نذكر أن أغنية “اتحاربت” كلمات تامر حسين، الحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر احمد ابراهيم وتسجيل صوت م. ايلي بربر في لبنان. ويقول مطلعها: تحاربت أنا وإتكرهت /وشككونى فى نفسى تُهت /إتحاسبت وشيلت ذنب/شفُت غدر وشفُت كدب/حاولوا ياما يهدوا فيا /مين معايا ومين عليا/