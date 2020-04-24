هذا ما فعله فيروس كورونا بـ ناعومي كامبل

Apr 24, 2020
أطلت عارضة الأزياء الشهيرة ناعومي كامبل كمقدمة برامج حوارية افتراضية في سلسلة جديدة تحمل اسم No Filter With Naomi وذلك نظرًا للظروف الراهنة حيث يلتزم الناس منازلهم بسبب فيروس كورونا.
وتدخل “كامبل” في دردشة تجري عن بُعد، وتبث مباشرة على يوتيوب كل يوم مع بعض أصدقائها المشاهير ومنهم رئيسة تحرير مجلة فوج آنا وينتور، العارضتان سيندي كراوفورد وكارلي كلوس.
وقالت كامبل لرويترز ”أريد أن يتمكن الناس من معرفة أنه يمكن الوصول إلينا ويعرفون المزيد عنا”. وأضافت أنه في الأوقات الطبيعية ”ترانا نقوم بهذه العروض الحوارية لخمس أو سبع دقائق عندما نقوم بالترويج لشيء ما”.
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