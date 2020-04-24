فنانون بين نار العودة ودخول الحجر الصحي.. أو البعد عن أسرهم في رمضان

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصبح الفنان السعودي وغير السعودي المقيم في السعودية في ورطة بعد انتهاء تصوير مسلسله ودخول شهر رمضان المبارك، وأصبحت العودة مرهونه بالإقامة الجبرية في الحجر الصحي لقرابة الـ 14 يوم وهي أيام الكشف عن فايروس كورونا.

فمع دخول شهر رمضان الكريم أصبح الفنانون يرغبون بالعودة إلى أهاليهم لقضاء الشهر الكريم بينهم، ولكنهم أمام خيارين لا ثالث لهما، إمّا العودة والدخول في الحجر الصحي، أو البقاء وبالتالي البعد عن أجواء رمضان والتي اعتادوا على قضائها بين أسرهم.

مصادر لـ "فوشيا" أكدت أن بعض الفنانين بالفعل قد طلبوا العودة للسعودية مقابل الحجر الصحي في أحد الفنادق لمدة 14 يوم، ومنهم الفنانة زارا البلوشي التي وصلت إلى الرياض وتم إيداعها للحجر الصحي، وهي المشاركة في تصوير مسلسل "الميراث" الذي لا زال تصويره قائم، إلا أنها طلبت العودة وسط تساؤل هل انتهت من التصوير، أم أنها طلبت العودة لقضاء رمضان في الرياض.

في المقابل لا زال بعض الفنانين المشاركين في مسلسل "مخرج 7" يقبعون في الإمارات، ومنهم من طلب العودة كالفنان عبدالمجيد الرهيدي، ويلحقه بعض الفنانين، في المقابل الدخول في الحجر الصحي.

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كما أشار المصدر إلى أن بعض الفنانين قد أصروا على العودة مهما كلف الأمر، حتى أن بعضهم قد طلب العودة حتى لو بقي هناك مشاهد تتطلب تواجده.

يشار إلى أن الفنان القصبي يعود هذا العام إلى الساحة الكوميدية بعد انقطاع لمدة عامين عن هذه النوعية من الأعمال، من خلال مسلسل "مخرج 7" الذي تدور أحداثه حول شخصية دوخي (ناصر القصبي) وهو أب وموظف حكومي من الطبقة الوسطى، يمضي وقته بين عمله في استلام شكاوى العملاء بمؤسسة حكومية وبين بيته وعائلته.

ويسلط العمل الضوء على التحولات التي شهدها المجتمع السعودي في السنوات الأخيرة، وانعكاساتها على العلاقات الاجتماعية والعائلية بشكل عام، وما يحمله ذلك من تحديات تواجه عائلة دوخي بشكل خاص بموازاة المشكلات التي تواجهه في عمله من شكاوى العملاء وأوامر مديرته الصارمة، ومدى قدرته على مواكبة التكنولوجيا.