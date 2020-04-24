معتصم النهار يتجاوز "مافيي 2" إلى "أحلى أيام"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعرب الفنان السوري معتصم النهار عن سعادته بانتهاء عروض حلقات مسلسل "مافيي 2" تأليف كلوديا مارشيليان وإخراج رشا شربتجي وإنتاج الصبّاح أخوان، وما يتابعه من ردود فعل إيجابية معتبراً أنه حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

وقال النهار في منشور عبر حسابه على إنستغرام أن شخصية "فارس" التي أداها في المسلسل علّمته الكثير وطبعت بصمة إيجابية في حياته الفنيّة وجعلته يسكن في بيوت المشاهدين، لأن العمل بحسب وصفه كسر نمط الأعمال الدراميّة العربيّة التي تتكون في العادة من 30 حلقة إلى 120 حلقة.

وأعرب النهار بأنّه نال من خلال هذا العمل محبة الجمهور، مضيفا "للنجاح مذاق مختلف، هو أجمل هدايا القدر". ووعد النهار جمهوره بالمثابرة والاجتهاد والتفوق أولاً وأخيراً على نفسه، ثم اختتم منشوره بجملة "إلى اللقاء مجدداً".

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وربما يقصد النهار بـ "اللقاء" استعداده لعرض مسلسل "أحلى أيام" بجزئه الثالث في شهر رمضان الجاري الذي تم تصويره بين الإمارات وسوريا، و يُعد استكمالاً لمسلسل "أيام الدراسة" حيث ينتقل الأصدقاء معًا إلى الإمارات وتبدأ العديد من التحديّات الجديدة في حياتهم ويتعرضون للعديد من الأحداث والمشكلات وبعض المواقف الكوميدية، والعمل من تأليف طلال مارديني، إخراج سيف الشيخ نجيب، وشارك في بطولته عدد من النجوم السوريين منهم طلال مارديني، يامن حجلي، حازم زيدان، جيانا عنيد، مديحة كنيفاتي.

تأثير كورونا على معتصم النهار

ومثل الكثيرين الذين أثرت عليهم جائحة فيروس كورونا المستجد كان لها تأثيرها على الفنان السوري الشاب الذي خرج له عملين من المنافسة الدرامية بعد توقف التصوير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول للحد من انتشار الفيروس، وهما "أسود فاتح" إلى جانب الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والفنان المصري أحمد فهمي، ومسلسل "من الآخر" إلى جانب الفنانة اللبنانية سينتيا صموئيل.

يشار إلى أن معتصم النهار برز في الموسم الدرامي الفائت من خلال مشاركته في مسلسل "خمسة ونص" إلى جانب كل من قصي خولي ونادين نسيب نجيم، وبالرغم من الانتقادات التي طالت شخصيته "جاد" التي أداها في العمل، إلا أنه استطاع من خلالها أن يُحقق شهرة واسعة عربياً بمساعدة وسامته التي وصفها الجمهور بأنها تشبه "ستايل" النجوم الأتراك.