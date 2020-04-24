شمس تهاجم علا الفارس: شيلي الحقد.. ومستعدة أعالجك لوجه الله!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - جددت المغنية الكويتية، سعودية الأصل "شمس" هجومها على الإعلامية الأردنية علا الفارس، بعدما أثارت الأخيرة ضجة بتصريحات شامتة أدلت بها عبر "تويتر" بعد هبوط أسعار النفط.

وتكفّلت شمس الكويتية بالتصدي لتصريحات الفارس، في منشور قالت فيه: "فهمها يمكن تشيل الهري والحقد الي جواها على من سواها شي يُذكر في هالدنيا من بعد ماكانت تنام في السيارة بالأيام لان ماعندها مكان يضفها وهذا بإعترافها.. وهذا كان قصدي لما قلتلك الحقد ينحف ويبس الجسم ويصفر الوجه نصيحة طبية مو #تنمر ومستعدة اعالجك لوجه الله".

وتابعت شمس الكويتية، في تغريدة أخرى: "هي لازم تفهم ان حتى قطر اللي هم معيشينها وظافينها لو نزل البترول بيتظررون ماهو بس #السعودية والكويت وأنا خايفة عليها ترجع تنام في السيارة من ثاني".

يأتي ذلك بعد تغريدة غامضة من علا الفارس كتبت فيها: "5 بدولااااااار !.. راح ملح الحبيب"، وهو ما فسره العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه سخرية من انهيار أسعار النفط، وشن كثيرون هجومًا حادًا عليها.

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ومنذ نهاية عام 2017، تسبب اسم علا الفارس بكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تم فصلها من قناة "إم بي سي" السعودية الخاصة لتنتقل إلى العمل في قناة "بي إن سبورت" القطرية قبل أن تظهر كمذيعة أخبار في قناة الجزيرة، العام الماضي 2019.

ودخلت الشابة الأردنية التي عملت لسنوات طويلة في الإعلام السعودي، في سجالات مع منتقديها السعوديين منذ انتقالها إلى العمل في الإعلام القطري في خضم خلاف خليجي تقاطع فيه السعودية قطر وتشترط إغلاق قناة "الجزيرة"، وتغيير الخطاب الإعلامي الذي تتبناه الدوحة كأحد شروط إنهاء المقاطعة.

وأصبحت "الفارس" محل انتقادات لاذعة منذ تغريدتها الساخرة الشهيرة في نهاية عام 2017، خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية في ذلك الوقت، والتي انتهت بقرار القناة إقالة مذيعتها بشكل نهائي؛ حيث نشرت الفارس تغريدة في ديسمبر ذلك العام حول اعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، قالت فيها: "ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثا ... الليلة ندين وغدا نغني "هلا بالخميس"، واتهمت حينها بالإساءة للسعودية.