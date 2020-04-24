لعبة النسيان.. أخطاء ساذجة ودينا الشربيني تظهر باسم والدة عمرو دياب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل لعبة النسيان الذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية دينا الشربيني ردود فعل واسعة من جانب الجمهور، حيث حظيت الحلقة بمتابعة قوية نالت في غالبيتها إشادة بأداء دينا الشربيني وانطلاقتها القوية بالعمل، وبسبب هذا التفاعل الواسع أصبح مسلسل لعبة النسيان متصدرًا المشهد على محرك البحث غوغل.

ولكن كان للجمهور العديد من الملاحظات التي بادروا بالحديث عنها في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غضب الجمهور من بعض الأخطاء التي وصفت بالساذجة والتي وقع فيها صُنّاعه، حيث ظهرت دينا الشربيني في أولى مشاهدها وهي تحمل طفلًا رضيعًا بعد ولادته، وبحسب المتابعين فإن الطفل لم يتضح أنه من بين حديثي الولادة بل كان عمره يتخطى الشهر وأكثر.

وعلقت مغردة على هذا وزادت بأن السن الذي ظهرت عليه ابنة دينا الشربيني في مسلسل لعبة النسيان أيضًا غير متناسب مع سنْ دينا الشربيني، فقالت: "الكل مستغرب من عمر ابن دينا ومش ملاحظين انو عندها بنت مراهقة أقل شي عمرها 13 ودينا الشربيني عمرها 28 بالمسلسل يعني لما خلفتها كان عمرها 15 سنة بس والسلام عليكم #لعبه_النسيان".

وتحدث الجمهور عن أمر آخر وهو تجاهل الشركة المنتجة للمخرج هاني خليفة الذي كان قد صور العديد من الحلقات قبل أن ينسحب ويحل بديلًا عنه المخرج أحمد شفيق، وذلك بعدم وضع اسمه على التتر على الأقل من باب التنويه أو التقدير، معتبرين هذا ضياع لمجهوده وظلم له.

فقال مغرد: "انطباعي المبدئي عن #لعبه_النسيان.. هاني خليفة اسمه مش محطوط في تتر الحلقة الأولي وده معناه إن حد بياخد جهده أو إن الحلقة اتصورت في 10 أيام اللي فاتوا من ساعة انسحابه وفي الحالتين دي مشكلة .. القصة شكلها محمس على عكس التنفيذ .. فين دينا بتاعت زي الشمس وجراند أوتيل؟؟".

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وما لفت الأنظار أيضًا هو حديث الجمهور عن اختيار دينا الشربيني لاسم "رقية" كي تظهر به ضمن أحداث المسلسل، موضحين أن "رقية" هو اسم والدة الفنان عمرو دياب الذي تربطه علاقة قوية بدينا الشربيني ويعرفها الكثيرين على أنها زوجته، فقال مغرد: "دينا الشربيني في مسلسل لعبة النسيان اسمها رقية على اسم والدة الهضبة عمرو دياب".

من جهة أخرى، أشاد الكثيرون بأداء دينا الشربيني في مسلسل لعبة النسيان، فقالت متابعة: "مسلسل #لعبة_النسيان بدايه قويه جدًا جدًا ومشوّقه نار تمثيل دينا الشربيني رائع".

وأضافت أخرى قائلًة: "لعبة النسيان ما توقعت قصته كذا، هه حسيت بتشويق بس الممثلين حبتين ونص، باقي أحمد داود ما بيّن دوره".

وكتب آخر: "مسلسل لعبة النسيان تحفة.. برافو شابوه على الموسيقى".

مسلسل لعبة النسيان ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية المشوقة، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

يُذكر أن دينا الشربيني تخوض ثالث بطولاتها المطلقة في موسم رمضان للعمل الثالث على التوالي، وذلك بمسلسل "لعبة النسيان"، وهو من تأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق، ويشاركها في المسلسل أحمد داوود، إنجي المقدم، رجاء الجداوي، وغيرهم.