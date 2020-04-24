أحمد رزق ينفعل في مقلب فيفي عبده والخادمة تحاول تقبيله.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سقط الفنان المصري الكوميدي أحمد رزق في فخ مقلب الراقصة الاستعراضية فيفي عبده بثالث حلقات برنامجها "خلي بالك من فيفي" الذي يعرض على قناة mbc.

وبدأ المقلب كالعادة بدخول أحمد رزق لفيلا فيفي لتقديم برنامج وكان اللافت تعامل رجل الأمن معه؛ إذ أخبره بأن شيئا غير طبيعي حدث أثناء دخوله وجعل اللمبة تضيء وطالبه بالدخول من الباب عدة مرات حتى ظهرت فيفي وأدخلته بيتها.

واللافت في هذه الحلقة أن رزق استطاع أن يفهم لغة مساعدة فيفي المغربية التي عادة ما تتحدث بلغة لا يفهمها ضيوف فيفي عبده؛ ما سهل فك شفرات جزء من المقلب، وذلك لأن زوجته من المغرب.

بعدها دخلت التي تقوم بدور الخادمة عليهم في البرنامج لتقديم المشروبات فسقطت على الأرض مع بعض الفرقعات، وظلت تقوم بحركات غريبة فحاول أحمد رزق أن يساعدها في النهوض وقامت فيفي برش الملح على المتواجدين بسبب الحسد وتردد الله أكبر.

بعدها نهضت الخادمة واتجهت نحو رزق وقامت بتقبيله فأبدى أحمد استغرابه من تصرفها ووصفها بالجنون، ثم خرج عليهم أحد المشاركين في البرنامج مشتعلا فحاول رزق الهرب وظل يجري مع الخادمة وزاد رعبه مع الفرقعات التي تحدث حوله، فصرخ في وجه الخادمة قائلا: "اوعي بقي".

بعدها حاولت من تقوم بدور الخادمة إرهاب رزق لكنه كان متماسكًا ورد فعله كان هادئًا على عكس المتوقع والمنتطر، وأثناء ذلك ظلت فيفي تصرخ وتقول "بينتي اتخرب" ثم سقطت على الأرض، مع الخادمة فكان أحمد يطالب بكوب مياه لإفاقتها.

وفجأة نهضت فيفي وظلت تزغرد وكشفت أنه برنامج مقالب حتى بدت الدهشة والذهول على ملامح رزق وعرف حينها أنه مقلب وظل يقرع لها على "الطبل" بشكل محترف ومهاري فاجأ به الجمهور وفيفي تمارس هوايتها المفضلة في الرقص.

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يذكر أن فيفي عبده، قد كشفت تفاصيل برنامجها الجديد الذي يجري عرضه على قناة mbc مصر، وقالت إنه نوع من المقالب وتم تصويره في "فيلا" بيتها وحلقاته 60 حلقة، ويتضمن البرنامج حيوانات شرسة مثل الأسود والنمور.

وذكرت فيفي أن المفاجأة هي أنها ستغنى باللهجة الغريبة للمرة الأولى، والمخرج هو طارق فهمي، وكانت "زينة" هي أولى ضحايا البرنامج.

على الجانب الآخر أعلنت أنها ستتخذ إجراء قانونيا تجاه مواطنها الفنان رامز جلال؛ لما ألحق بها من ضرر خلال استضافته لها في برنامجه الجديد "رامز مجنون رسمي"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك.

ويعتمد البرنامج على عمل "مقلب" بالضيف؛ إذ تستضيفه فيفي عبده، وبصحبتها مذيعة مغربية في منزلها، بحجة تصوير برنامج خاص، ثم تقوم فيفي بعادات غريبة، مثل رش الملح وإشعال البخور في المنزل بعد أن تسمع صوت فرقعة بالمكان، وتعتقد أنه حسد، ثم تظهر إحدى العاملات المفترض أنها "يلبسها عفريت" وتهاجم الضيف.

واحتلت فيفي وبرنامجها ترند "تويتر" وتباينت التعليقات بين السخرية الشديدة والإشادة بدورها وخفة دمها.