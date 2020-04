كلوي كارداشيان جمدت بويضاتها لتنجب طفلا من هذا الرجل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان بأنّها تعمل حاليًا على تجميد بويضاتها لأجل الإنجاب المُستقبلي، ولكي يكون لابنتها "ترو" شقيقٌ أو شقيقة.

أمّا الصّادم في تصيحات كلوي هو هوية الرّجل الذي تودّ أن تنجب منه طفلها الثاني، ألا وهو حبيبها السّابق "تريستان تومبسون" الذي خانها مع "جوردن وودز" صديقة شقيقتها الصّغرى "كايلي جينر".

ففي حلقة أمس الخميس من مُسلسل تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians، قال تريستان لكلوي بأنّه موافق أن يكون المُتبرّع بالحيوانات المنوية، كما أصرّت كلوي بأنّها لن تعود وتصلح علاقتها الغرامية معه بعد خيانته.

ومن خلال مكالة فيديو من منزلها، أبلغت كلوي، 35 سنة، حبيبها السابق بأنها خضعت لتوها لجراحة استعادة البويضات وحصلت على 12 بويضة، مُضيفةً أن طبيبها كان واثقًا من أن خمسةً منها في حالةٍ قوية.

وأضافت كلوي لتريستان: "أفكر في القيام بجولة ثانية من جراحة استعادة البويضات، ولكن هذه المرة لصنع الأجنة"، مُشيرة إلى أنها ترغب في أن يقدم تريستان سائله المنوي للقيام بذلك.

كان لاعب كرة السلة أكثر من حريص على مساعدة كلوي في ذلك، إذ كان هو الشخص الذي طرح فكرة إنجابِ شقيقٍ لترو منذ البداية، فأجابها تريستان: "أنا منفتح لفعل ذلك، لكل ما سيجعلك تشعرين بالراحة وتشعريت أيضًا بالأمان وكل شيء من هذا القبيل، هذا ما أوافق عليه."

طمأن سلوك تريستان الرّزين حبيبته السّابقة كلوي، خصوصًا وأنها عملت بجد على ترسيم الحدود معه بعد ولادة ترو، وما زالت تسامحه على خيانته لها أثناء حملها.

ومن جانبه، أخبر طبيب الخصوبة كلوي أنّ إمكانات بويضاتها كانت جيدة، لكنه عرض بأنها ستحظى بفرصة أفضل لإنجاب طفل سليم إذا صنعت أجنة من تلك البويضات أولاً.

وفي فقرة الاعتراف من المسلسل، قالت كارداشيان بأنها لم يكن لديها فكرة عما يحمله مستقبلها مع تريستان، وأضافت بأنها لديها خمسة بويضات مجمّدة، وإذا رغبت باستخدامها، فستكون هناك.

وقالت لتريستان: "أنا في وضع مبارك، وعليّ أن أنظر إلى الإيجابية فقط. أنا ممتنة لذلك. ليس من المثالي أن أخوض في كل هذه الهرمونات والأشياء مرة أخرى، لكني أشعر أنني تعاملت معها بشكل جيد في المرة الماضية."