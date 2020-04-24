أغنية "باتا باتا" الشهيرة تعود بشكل جديد في الحرب ضد "كورونا"

كيب تاون - لايف ستايل
تعود من جديد أغنية "باتا باتا" الشهيرة للمغنية الجنوب أفريقية المكافحة للفصل العنصري ميريام ماكيبا بإصدار وبكلمات جديدتين في مسعى للمساعدة في التغلب على تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.وكانت الأغنية، التي أطلقت في عام 1967، مرادفة لنضال تحرير جنوب أفريقيا، لكن تمت إعادة كتابتها بشكل يشجع على التباعد الاجتماعي وغسل اليدين.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسف، في بيان: "بمجرد أن أطلق عليها الأغنية الأكثر بهجة في العالم"، تمت إعادة تسجيلها "لنشر المعلومات والأمل في زمن فيروس كورونا".وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة في بيان إن أنجيليك كيدجو المولودة في بنين والتي تم توجيهها من ماكيبا ستغني النسخة الجديدة.وقد عدلت بعض الكلمات في النسخة المعدلة وجاء فيها "هذا الوقت من تفشي فيروس كورونا، ليس الوقت المناسب للمس. يمكن للجميع المساعدة في محاربة كوفيد 19. ابقوا في المنزل وانتظروا. هذا ليس وقت باتا باتا ... نحن في حاجة إلى الحفاظ على أيدينا نظيفة".
وتوفيت المغنية المعروفة بـ "ماما أفريكا" عن 76 عاما في نوفمبر 2008 بعد إحياء عرض في إيطاليا.وفازت بجائزة غرامي عن أفضل أغنية فوك في العام 1965، إلا أن موسيقاها منعت في وطنها بعد ظهورها في فيلم مناهض للفصل العنصري.وقالت كيدجو في بيان "ألهمتني مانو. ألهمتني ميريام. وأعطتني باتا باتا الأمل" مضيفة "هذه الأغنية كانت موجودة دائما من أجل الناس في وقت النضال. آمل بأن تساعدهم هذه المرة أيضا".
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