القاهرة – لايف ستايل
لفتت الفنانة المغربية سميرة سعيد الأنظار بنشر فيديو من طفولتها على حسابها على "إنستغرام". وعرضت من خلاله صورة قديمة لها كما سمع صوتها وهي تؤدي أغنية "أقبلت يا رمضان".
وأحدثت بهذا ضجة في أوساط متابعيها الذين رأوا بمعظمهم أنها كانت تتمتع بالموهبة المميزة والصوت الجميل منذ سنوات عمرها الأولى.
وتعليقاً على المقطع الذي حقق أكثر من 16 ألف مشاهدة، كتبت: "أغنية لرمضان من أيام الطفولة. أحببت أن أشارككم بها. كل رمضان وأنتم بخير، مطمئنين وآمنين".
ويشار إلى أنها أحدثت ضجة قبل ذلك بنشر فيديو ظهرت فيه وهي ترقص مع ابنها شادي في كواليس تصوير أغنية "أنت أقوى" وأرفقته بالتعليق: "دايماً وجودك جنبي بيديني القوة لحظات من السعادة والفرح مع الحب".
ويذكر أن هذا العمل هو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي وإخراج طارق العريان. وجمع نخبة من الفنانين العرب هم محمد منير وتامر حسني وصابر الرباعي، ووائل جسار وكارول سماحة.
قد يهمك أيضا:
تعليق قوي من سميرة سعيد على أغنية سعد المجرد
سميرة سعيد تكشف عن جلسة تصوير لها منذ 10 سنوات
كانت هذه تفاصيل خبر سميرة سعيد تغني لرمضان في طفولتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.