سميرة سعيد تغني لرمضان في طفولتها

لفتت الفنانة المغربية سميرة سعيد الأنظار بنشر فيديو من طفولتها على حسابها على "إنستغرام". وعرضت من خلاله صورة قديمة لها كما سمع صوتها وهي تؤدي أغنية "أقبلت يا رمضان".

وأحدثت بهذا ضجة في أوساط متابعيها الذين رأوا بمعظمهم أنها كانت تتمتع بالموهبة المميزة والصوت الجميل منذ سنوات عمرها الأولى.

وتعليقاً على المقطع الذي حقق أكثر من 16 ألف مشاهدة، كتبت: "أغنية لرمضان من أيام الطفولة. أحببت أن أشارككم بها. كل رمضان وأنتم بخير، مطمئنين وآمنين".

ويشار إلى أنها أحدثت ضجة قبل ذلك بنشر فيديو ظهرت فيه وهي ترقص مع ابنها شادي في كواليس تصوير أغنية "أنت أقوى" وأرفقته بالتعليق: "دايماً وجودك جنبي بيديني القوة لحظات من السعادة والفرح مع الحب".

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ويذكر أن هذا العمل هو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي وإخراج طارق العريان. وجمع نخبة من الفنانين العرب هم محمد منير وتامر حسني وصابر الرباعي، ووائل جسار وكارول سماحة.

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