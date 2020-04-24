محمد عادل إمام يُؤكِّد على أنّه "نجم سينما" ورمضان "غناء"

أكّد الفنان محمد عادل إمام أن محمد رمضان صديق له جمعتهما صداقة مع الفنان الراحل هيثم أحمد زكي إلا أن ظروف الحياة فرقتهم، لكنه لا يزال يستمع إلى أغانيه التي تعجبه، مؤكدًا أنه لا يفكر في الغناء قائلا: "أغانيه بتعجبني جدًا، أنا مابفكرش في الغنا أنا مركز في التمثيل خليه هو نجم في الغنا وأنا نجم في السينما".

وحل الفنان محمد إمام ضيفًا على الصحافي ربيع هنيدي وتحدث معه عن علاقته بالفنان محمد رمضان ورغبته في العمل مع عادل إمام.

يُذكر أن محمد إمام عرض له مؤخرا فيلم "لص بغداد"، الذي يشاركه بطولته أمينة خليل، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن، وفتحي عبد ‏الوهاب، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن محمد رمضان انتهى من تصوير مسلسله "البرنس" الذي يشارك به في رمضان 2020‏‎، وهو من بطولة أحمد زاهر وإدوارد ومحمد ‏علاء، ومحمد حاتم، ونور اللبنانية، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامي، وسلوى ‏عثمان، ورحاب الجمل، ومروة الأزلي، ومن تأليف ‏وإخراج محمد سامي.

قد يهمك ايضاً:

Advertisements

محمد إمام يتصدر الإعلان الدعائي لفيلم"لص بغداد" منفردا حاملًا شعلة نار

محمد إمام يشعل انستجرام داخل الجيم