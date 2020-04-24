شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب سيكون مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف الحصان الرابح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المسلسلات المتوقع أن تكون مميزة ومختلفة على مائدة دراما رمضان هذا العام مسلسل النجم يوسف الشريف "النهاية" تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج سينرجى تامر مرسى.

وأتوقع لهذا المسلسل أن يثير الجدل ويتربع على قائمة التريند فى الوطن العربى كله، وذلك لعدة أسباب يأتى فى مقدمتها موضوع المسلسل وأحداثه التى تدور عام تدور عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلى مستنسخ منه، فالخيال الدرامى هنا نفتقده فى أعمالنا ونادر جدا وجوده فى الأعمال الفنية فى المنطقة العربية ككل لما يحمله من ضخامة فى الإنتاج ولما يستلزمه من عقول مبدعة تتخيل شكل حياة البشرية بعد 100 عام، ولذلك سيكون هناك تشوق كبير لمشاهدة هذا العمل.

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ثانى الأسباب التى ستجعل المسلسل محققا نسب مشاهدة كبيرة هو تشوق الجمهور لمشاهدة الفنان يوسف الشريف الذى غاب منذ رمضان 2017 فهو صاحب قاعدة جماهيرية كبيرة لما حققه وبناه من ثقة متبادلة مع الجمهور خلال عدة أعمال كان آخرها مسلسله المميز "كفر دلهاب" الذى كتبه أيضا عمرو سمير عاطف وهو مؤلف صاحب خيال خصب ولديه دائما تميز فى كتابة الحوار.



يوسف الشريف في مسلسل النهاية في رمضان 2020

ثالث الأسباب التى متوقع أن تجعل مسلسل "النهاية" مميزا هو التحضير الجيد لهذا العمل والذي أخذ وقته فمثل هذه الأعمال تتطلب دقة في كل عنصر من عناصر المسلسل كالديكور والملابس والإكسسوار والأداء ويلعب الخيال هنا دوره فى الكثير من التفاصيل.



مسلسل النهاية تاليف عمرو سمير عاطف

رابع الأسباب وآخرها هو أن مجرد عرض البرومو التشويقى للعمل صعد المسلسل إلى قائمة التريند بعد دقائق من عرضه، وهو مؤشر إيجابى لنجاح العمل خاصة مع إشادات من نجوم كثيرة والجمهور على السوشيال ميديا وجميعهم كتبوا "شابوا يوسف الشريف".



ناهد السباعي في مسلسل النهاية

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.