شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يدعم ابنته ليلي بعد عرض أولى حلقات "الفتوة": أبهرتيني وفخور بيكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم أحمد زاهر علي دعم ابنته الفنانة الشابة ليلي زاهر بعد عرض أولى حلقات مسلسل "الفتوة"، أمس على قناة الحياة، والتى تشارك به إلى جانب النجم ياسر جلال، ونشر صورة من أحد المشاهد عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، وعلق قائلا، "ألف مليون مبروك يا لولتي يا قمر".





وأضاف زاهر، "مبروك أول ظهور ليكي في مسلسل الفتوه كنتي زي القمر يا حبيبتي و أبهرتيني وكنت فخور بيكي اوي.. مسلسل الفتوه بطوله أخويا ياسر جلال و اختي مي عمر تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي ببارك للجميع المسلسل اكتر من رائع الحلقه الأولي شدتني جدا بالتوفيق و النجاح يارب للجميع".

مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسنى ومى عمر ونجلاء بدر ورياض الخولى وأحمد خليل وهنادى مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

ويسجل "الفتوة " التعاون الثانى على التوالى بين الرباعى ياسر جلال والمؤلف هانى سرحان والمخرج حسين المنباوى وشركة سينرجى، بعدما قدموا سوياً مسلسل "لمس أكتاف" العام الماضى والذى شارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع وإيمان العاصى، محمد عز، مجدى فكرى، سمر مرسى، كرم جابر، هبة عبد الغنى، كارولين خليل، خالد كمال، شريف الدسوقى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، هاجر الشرنوبى، أحمد كشك، ليلى حسين، عمر شرقى، عزوز عادل.