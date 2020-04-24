شكرا لقرائتكم خبر عن أشطر وأحن البنات.. أشرف زكى وروجينا يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما مريم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، وزوجته الفنانة روجينا، بعيد ميلاد ابنتهما مريم السادس عشر، الذى يوافق اليوم 24 أبريل.



مريم أشرف زكى

ونشر زكى، عبر حسابه على إنستجرام، صورة لابنته مريم، صحبها بتعليق: "كل سنة وإنتى أجمل مريم فى الدنيا".





بينما نشرت روجينا عدة صور لابنتها مريم، بالإضافة إلى صور من الاحتفال بعيد الميلاد، صحبتها بتعليق: "24 / 4 / 2004 تاريخ مميز فى عمرى، يوم ما ربنا رزقنا با أحلى البنات مريم، كل سنة وإنتى طيبة وحنينة وشبه بعض فى الطباع، كل الحاجات اللى بحبها بتحبيها، وعيد ميلادك بعد عيد ميلادى بـ8 أيام، كل سنة وإنتى يا مريم أشطر وأحن البنات، عقبال مليون سنة وإنتى دايما فى حضنى حبيبتى الصغننة القمر".





وكان الفنان أشرف زكى احتفل مؤخرا بعيد ميلاد زوجته الفنانة روجينا، الذى وافق يوم 16 أبريل، وسط حفاوة كبيرة من جهوره، وقدم لها رسالة رومانسية بهذه المناسبة.





ونشر الفنان أشرف زكى ، صورة مع زوجته الفنانة روجينا، عبر حسابه بموقع إنستجرام، وعلق: "كل لحظة كل ثانية وإنتى بخير كل لحظة وإنتى حبيبتى وعشقى رحلة جميلة مشوار عمر طويل وصعب يارب نفضل كده ع طول أسعد زوجين".





وتعود روجينا إلى الدراما بمسلسلين، بعدما قدمت آخر أعمالها "كلبش 2" مع النجم أمير كرارة والمخرج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

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وتشارك الفنانة روجينا فى مسلسل "البرنس" حيث تظهر فى دورة امرأة شعبية وزوجة أحمد زاهر فى المسلسل، شقيق بطل العمل محمد رمضان.



مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.





أما مسلسل "أسود فاتح" التى تشارك فيه روجينا من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وسلامة وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيدو فراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.







