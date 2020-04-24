شكرا لقرائتكم خبر عن المنسيون فى الفن.. محمود فرج "عفركوش" و"مجانص" و"حنظلة" الذى شلت يداه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محمود فرج هو نجم الحلقة الجديدة فى سلسلة "المنسيون فى الفن" وهم كوكبة من الفنانين الذين أمتعونا بأدوارهم حتى ولو كانت صغيرة، فهم كما أطلق عليهم الفنان رشدى أباظة "طبق السلطة الشهى على مائدة الفن"، والكثير منا لا يعرف أسماءهم الحقيقية وقصص حياتهم وكيفية دخولهم عالم الفن وهم بالمناسبة ليسوا كومبارس بقدر كونهم فنانين لهم أدوار مؤثرة فى السينما أو يقدمون أدوارا مساعدة، وبعضهم تطور من تقديم أدوار صغيرة لتقديم أدوار أساسية فى الأفلام مع أبطالها، وحقهم علينا أن نعرف الجمهور بهم ليعرف أسماءهم مثلما يحفظ وجوههم وهم بالمناسبة يتعدى عددهم الـ1000 فنان وفنانة وأغلبهم لم ينالوا حظهم من النجومية والشهرة كغيرهم من نجوم الصف الأول والثاني، إلا أنهم بأدائهم الصادق وتفانيهم فى العمل نالوا محبة الجمهور، وتركوا بصمة خاصة فى تاريخ السينما المصرية.

الفنان محمود فرج كان قبل التحاقه بالمجال الفني بطلا من أبطال الملاكمة فى مصر ــ وهو عم المصارع الكبير والإعلامى الراحل الكابتن ممدوح فرج ــ وقد درس محمود التربية الرياضية وحصل أيضا على بكالوريوس التجارة ودرس الخدمة الاجتماعية بالإضافة إلى تخرجه من معهد الفنون المسرحية فقد كان محبا للعلم والفن والرياضة.



الفنان محمود فرج الشهير بمجانص وعفركوش بن برطكوش من المنسيين في الفن

ملامح الفنان محمود فرج وبنيانه الرياضي جعل المخرجين يحصروه في أدوار الشر برغم أنه كان عكس ذلك تماما بشهادة كل الوسط الفني فقد وصفه الفنان إسماعيل ياسين بأنه طيب القلب ومتواضع وخدوم أما عن قصة دخوله عالم السينما فقد كانت أولي مشاركاته من خلال فيلم "أيامنا الحلوة" في المشهد الشهير الذى دخل فيه مباراة فى الملاكمة مع الفنان أحمد رمزى على "سطوح" العمارة وكان اسمه فى الفيلم "شكرى الملاكم".



العفريت

بعد هذا الدور توالت أدوار محمود فرج فى السينما وشارك مع إسماعيل يس فى الكثير من أفلامه منها : إسماعيل ياسين في البوليس الحربي ، الفانوس السحري ، وقدم طوال مشواره الفني نحو 100 فيلم منها : الرجل الثاني 1958، فجر الاسلام 1971، ضربة شمس 1980، ابن كليوباترا 1965 وكان اخر أعماله السينمائية عام 1986 فيلم " احضان الخوف " بالاضافة الي أعماله التليفزيونية حيث قام بدور "وحشي " قاتل حمزة عم الرسول (ص) في مسلسل "محمد رسول الانسانية " وشارك ايضا في فوازير رمضان مع شريهان والمخرج فهمي عبد الحميد 1987 ومسلسل" لااله الا الله "و"الكعبة المشرفة".



الفنان محمود فرج الشهير بمجانص وعفركوش بن برطكوش من المنسيين في الفن

محمود فرج قدم أدوارا كثيرة جميعها كانت تنحصر في الرجل المدبر للمكائد والشرير أو يكون أحد الكفار فى المسلسلات أو الأفلام الدينية لكن هناك ثلاثة أدوار قدمها تعد هى الأشهر فى مشواره السينمائى أولها هو دور "عفركوش بن برطكوش" فى فيلم الفانوس السحرى ونتذكره فى هذا الفيلم بعدة جمل منها "يا مصطفى"، التي كان يقولها بطريقة مميزة مازالت محفورة في الأذهان إلى الآن.

ومن أشهر جمله أيضا التي مازالت محفورة في عقولنا "شلت يداي.. لا لا إنها سليمة" التي قالها في المشهد الشهير في فيلم " فجر الإسلام " حينما كان يهدم الاصنام وهو يقدم شخصية " حنظلة " كما أنه مشهور بدور " مجانص " وهي الشخصية التي قدمها مع إسماعيل ياسين في فيلم " إسماعيل ياسين في البوليس الحربي " وهو الاسم المرتبط به والذي يعرفه كل الجمهور من خلاله .

مالا يعرفه الجمهورعن محمود فرج أنه في عام 1964 شارك في فيلم إيطالي بعنوان "ابن كليوباترا"مع الفنان الراحل يحيي شاهين وكان له تجربة فى الكتابة والتأليف، حيث قام بتأليف مسلسل إذاعى يحمل اسم "الفراشة القاتلة"، كما أنه فى المسرح مثل فى روائع الأعمال المسرحية ومنها مثلا مسرحية "عطيل"، كما قدم الفوازير مع الفنانة شريهان فى 1987.



الفنان محمود فرج الشهير بمجانص وعفركوش بن برطكوش من المنسيين في الفن

محمود فرج في أواخر أيامه انحصرت عنه الأضواء مع تغير الزمن وتغير الأجيال وبعيدا عن عمله بالفن كان موظفا بوزارة الكهرباء وأحيل للمعاش وهو وكيلا لوزارة الكهرباء بالإسكندرية، وقبل رحيله كان متأثرا بحالة نفسيه سيئة، بعد تعرضه لموقف شعر معه بنوع من العجز عندما تعذر عن دفع فاتورة مياه كبيرة بعد قيام مالكة العقار بقطع المياه عن مسكنه فتملكه شعور بغياب القيم الإنسانية، التى تربى عليها وتغير طبائع الناس، وظل يتألم نفسياً وجسدياً مع معاناته بمرض السكرى الأمر الذى أدى ليتر إحدى قدميه بالإضافة لعدم تمكنه من النظر بالعين اليمنى وظل مريضا حتى توفى فى 5 يوليو 2009 عن عمر ناهز 87 عاماً.



الفنان محمود فرج الشهير بمجانص وعفركوش بن برطكوش من المنسيين في الفن

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الفنان محمود فرج الشهير بمجانص وعفركوش بن برطكوش من المنسيين في الفن



الفنان محمود فرج الشهير بمجانص وعفركوش بن برطكوش من المنسيين في الفن



الفنان محمود فرج الشهير بمجانص وعفركوش بن برطكوش من المنسيين في الفن



الفنان محمود فرج الشهير بمجانص وعفركوش بن برطكوش من المنسيين في الفن



الفنان محمود فرج الشهير بمجانص وعفركوش بن برطكوش من المنسيين في الفن

الفنان محمود فرج الشهير بمجانص وعفركوش بن برطكوش من المنسيين في الفن



الفنان محمود فرج الشهير بمجانص وعفركوش بن برطكوش من المنسيين في الفن



الفنان محمود فرج الشهير بمجانص وعفركوش بن برطكوش من المنسيين في الفن



الفنان محمود فرج الشهير بمجانص وعفركوش بن برطكوش من المنسيين في الفن