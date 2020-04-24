انتهاء تصوير "الحارث" ودخوله مرحلة المونتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد محمد نصار المشرف العام على الإنتاج في شركة سكوب، انتهاء المخرج محمد نادر من تصوير أخر مشاهد فيلمه الروائي الطويل الأول "الحارث"، في مدينة الإنتاج الإعلامي.

وشارك في تصوير المشهد الأخير: أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأسماء جلال، واستغرق يوما كاملا وتضمن لقطات أكشن قامت بها أسماء جلال بنفسها، ليدخل مرحلة المونتاج.

الفيلم من إنتاج شركة سكوب للإنتاج الفني والسينمائي، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين: علي الطيب وعمرو عبدالجليل وباسم سمرة وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء ومحمود الليثي ورشدي الشامي ونهى عابدين وعارفة عبدالرسول.

تنفيذ الفيلم تطلب الاستعانة بخبرات من هوليوود، وتم تصويره في سيوة والقاهرة وبعض المحافظات الأخرى.