محمد أنور يكشف عن رأيه في مسلسل "الفتوة" بعد عرض الحلقة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : كشف الفنان محمد أنور، عن رأيه في مسلسل "الفتوة" بعد عرض أولى حلقاته على قناة "الحياة". وكتب أنور، عبر حسابه على" تويتر "، قائلا : "الفتوة حلو". Advertisements تدور أحداث المسلسل في عالم الأحياء الشعبية، التي ينظمها ويدير شئونها، أشخاص يُطلق عليهم "الفتوات". المسلسل من بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسني ومي عمر ونجلاء بدر وأحمد خليل ورياض الخولي، وعدد من الفنانين، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

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