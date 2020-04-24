أمنية لم تتحقق وموت على الكرسي وابنه فنان شاب.. حكايات وائل نور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

في 24 أبريل 1961، ولد وائل محمد صلاح الدين مرسي، الذي عرفه الجمهور المصري والعربي باسم وائل نور، الممثل الكوميدي الذي استطاع تسيد مدرسة كوميديا خاصة به، الولد الروش العاطل الذي رغم جمعه لكل المساوئ إلا أنك تحبه.

تحب المهندس صلاح في ذئاب الجبل وكابتن لطفي في البخيل وأنا، والعايق في سباعية العائق رائعة لينين الرملي، وغيرها من الأعمال التي تتداعى لذهنك عند قراءة اسم وائل نور، الذي نحتفل اليوم بذكرى ميلاده التاسع والخمسين.

ونرصد لكم في هذا التقرير حكايات الولد الشقي:

البداية

التحق وائل نور بالمعهد العالي للفنون المسرحية بعد حصوله على دبلوم معهد السكرتارية، اكتشفه فنيًا المخرج أحمد فؤاد وقدمه في العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، لكنه حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا عندما عمل مع الفنان فريد شوقي الذي تبناه فنيًا في المسلسل الشهير البخيل وأنا.

ولمع نور أكثر بدور المطرب الفاشل في مسلسل "صابر يا عم صابر، وتوهج مع مجدي أبو عميرة في مسلسل ذئاب الجبل، حتى صار رصيده الفني من المسلسلات 80 مسلسلا تليفزيونيا، كان آخرها مسلسل شقة فيصل، الذي عرض بعد وفاته بـ 3 سنوات.

لم يكن نصيب وائل نور من السينما كبيرا، قدم أدوار معدودة، لكن بعد اختفائه لفترة طويلة، عاد من خلال فيلم "الليلة الكبيرة" للمخرج سامح عبدالعزيز، وتوقع الجميع أن يستكمل نور عودته، لكنه توفي في عام 2016 عن عمر يناهز 55 عامًا، في صدمة لعشاقه ومحبيه.

ابنه فنان

بعد وفاته، ظهر نجله يوسف، من زوجته السابقة الفنانة أميرة العايدي، في مسلسل أمير كرارة "كلبش 3"، وهو الظهور الأول له كممثل.

وقال يوسف وائل نور في لقاء مع الإعلامي عمرو الليثي إنه أخذ من والده ملامحه وصوته، موضحا أن وائل نور شخص صعب أن ينسى، لأنه كان شخص خفيف الظل وقادر على الضحك في أصعب الظروف.

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وأضاف يوسف أن وائل نور ترك محبين في كل الدنيا، وكل الفنانين وقفوا بجواره في عزاء والده.

سبب وفاته

كسف الدكتور خالد وهبة، استشاري القلب والقسطرة بمعهد القلب الطبيب المعالج للفنان الراحل في تصريحات سابقة لمصراوي، سبب وفاته المفاجئة.

وقال وهبة، إن نور أصيب بجلطة مفاجئة في الشريان التاجي لأنه كان مدخنا شرها، موضحًا أن التدخين يتسبب في ضيق في الشرايين واضطراب ضربات القلب لتسببه في نقص الأكسجين في الدم، وزيادة ثاني أكسيد الكربون، ما يتسبب في زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء وزيادة لزوجة الدم، وتسخين جدران الشرايين وتصلبها.

وأضاف، أن "نور" كان مصابًا بارتفاع الضغط والكوليسترول في الدم، مما تسبب في إصابته بقصور في الشريان التاجي أي حدوث انقباض في عضلات الشريان مسببًا ضيقها، كما كان يعاني بشكل مستمر من آلام شديدة في الصدر حتى دون مجهود، وكان من المقرر خضوعه لعملية قسطرة بالقلب ولكن سرعان ما تسبب قصور الشريان التاجي في ضيق كامل أصابه بجلطة أدت إلى توقف عضلة القلب ما أدى إلى وفاته، قبل الخضوع للقسطرة.

طريقة وفاته

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن السينمائية، إن نور كان في شقته وقت وفاته.

ووصف مشهد وفاته في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج "مانشيت": "كان في شقته بالعجمي، وأصدقاؤه بيخبطوا عليه الباب مافتحش فكسروا الباب ولقوه قاعد على الكرسي ميت".

آخر رسالة

كشف أوس أوس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن آخر رسالة للفنان الراحل لمسرح مصر، وكتب أوس أوس: "آخر حاجة قالها لنا نفسى أمثل معاكوا يا مجانين، وقلنا له يا ريت، ده احنا مش هنقدر نمسك نفسنا من الضحك قدامك يا ريس، ربنا يرحمك ويغفرلك إن شاء الله، وائل نور فى ذمة الله، الله يرحمك يا طيب".