كارينا كابور تهنئ المسلمين برمضان.. هذا ما قالته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة كارينا كابور، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة تهنئ بها جمهورها من المسلمين، بقدوم شهر رمضان. وكتبت كارينا، التي تحظى بشعبية كبيرة في الهند ومتزوجة من الفنان المسلم سيف خان: "أتمنى رمضان مبارك لكل أصدقائي المسلمين، صيام سعيد".

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