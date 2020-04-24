تراند اليوم : فيديو: "عصام الحضري" يكشف حقيقة زواجه من فنانة مشهورة عرفيًا

نفى الحارس الدولي المصري السابق، عصام الحضري، حقيقة زواجه من فنانة شهيرة عرفيًا، قائلاً إنه لم يتزوج على أم أولاده.

وقال الحضري لبرنامج "شيخ الحارة والجريئة" عل قناة "القاهرة والناس"، إنه لم يتزوج سوى مرة واحدة فقط، ولا صحة لزواجة من فنانة مشهورة سرًا، وإنه لا يوجد رجل يكرر فكرة الزواج مرتين.

يذكر أن الحضري متزوج من "صابرين رضا"، ولديهما 5 أبناء هم شدوى، شاهيناز، شاهندا، ياسين، وشايان.

وفي تصريحات سابقة لها، كشف زوجة الحضرى عن سر حفاظه على لياقته وتفرغه لعمله، قائلة: "سر تميز الحضرى هو الفصل بين عمله وحياته الخاصة، ويحافظ على التمارين والجيم والنظام الغذائى للحفاظ على لياقته البدنية، أما دورى فيتمثل فى تهيئة الأوضاع له فى المنزل فمبشغلوش بمشاكل بناتى وهو الله يعينه على شغله وبحاول أخفف الضغط عليه على قد ما أقدر فعشان يتمرن ويلعب كويس أهم شىء ميبقاش حوليه إزعاج".



