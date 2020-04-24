فنانات اثرن الجدل بوشومهن منهن هيفا وهبي ودينا الشربيني- بالصور

ميرنا وليد - بيروت - يعدّ رسم الوشوم من الأمور الشائعة والتي يحبّها الكثير من الأشخاص، وهناك العديد من الفنانات قُمن بهذه الخطوة، وكان آخرهن دينا الشربيني، التي رسمت وشما على ذراعها ويحتوي على كلمة لاتينية اللغة، تعني تاريخ ميلاد والدها.





كما ايضا الفنانة ​هيفا وهبي​ قامت برسم وشم وردة على رجلها، اضافة الى وشم آخر على يدها وهو بيت شعري من قصيدة للشاعر نزار قباني ويقول: "فإذا وقفت أمام حسنك صامتًا.. فالصمت في حرم الجمال جمال".

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الممثلة ​مي عز الدين​ رسمت ايضا وشما على يدها يحمل كلمة "برنسيس" بالإنكليزية.





الفنانة ​دنيا مسعود​ كانت قد رسمت وشما على ظهرها يتضمن جملة "خصومة قلبي مع الله"، وهو اقتباس من قصيدة للشاعر أمل دنقل.