ميرنا وليد - بيروت - هنأت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ بعد طرحها تتر مسلسل "سلطانة المعز" بعنوان "​اتحاربت​".

وعلّقت بو غصن عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: "ألف مبروك رائعة بصوتك وأدائك المميز اللي بيضيف لأي عمل بتشاركي فيه بالنجاح يا صديقتي القمر".

ويشار الى أن أغنية "اتحاربت" من كلمات تامر حسين والحان تامر علي وتوزيع أحمد ابراهيم.

يذكر أن الفنانة نوال الوغبي تعاونت سابقاً مع الممثلة ماغي بو غصن في تترات مسلسلاتها الرمضانية "بروفا" وحملت عنوان "لما بتحسبا و"كراميل" بعنوان "حبة كراميل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماغي بو غصن تهنئ نوال الزغبي بتتر "اتحاربت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.