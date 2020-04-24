نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد إبنتها إيلا-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً من أجواء إحتفالها بعيد ميلاد إبنتها إيلا.

وظهرت عجرم في إحدى الصور برفقة إيلا وهي تحتضنها وتقفان أمام قالب الحلوى الذي أتى باللون الأزرق وعليه إسمها من فوق، فيما ظهرت إيلا في الصورة الثانية بمفردها، وكان لافتاً وضعها على وجهها كمامة أتت متناسقة مع ثيابها.

وعلّقت عجرم على الصور بالقول:"كل عيد وإنت قمري.. كل عيد وإنت أول أفكاري.. كل عيد وإنت مصدر سعادتي.. كل عيد وإنت أجمل أعيادي ELLA".

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