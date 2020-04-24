خاص الفن- فارس إسكندر: "نادراً ما ألتقي أبو فارس.ونلتزم الحجر المنزلي"

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الشاعر اللبناني ​فارس إسكندر​ عن الفترة الحالية التي يقضيها في المنزل وقال: "ككل الناس نلتزم بالحجر المنزلي، ومن النادر ان ألتقي بوالدي ايضا، وحتى السلام عن بعد ونلتزم بكل تعاليم وزارة الصحة ونتفاءل خيرا بالآتي فالامور الصحية تتحسن حاليا."

وعن الشهر الفضيل قال فارس: "نستقبل رمضان بالاجواء العائلية والدينية واتمنى ان يحمل الخير والبركة لكل الناس والمسلمين خصوصا، وان يحمل لنا الحلول لكل هذه المصائب التي نواجهها في هذه الفترة ونطلب الرضا من الله بعد هذا الغضب الشديد، الذي حصل فهذا تذكير ان الله له القوة الاساسية وليس للبشر.. اتمنى ان يكون شهر رمضان مفتاح للحلول والجنة ولكل ما يجعلنا متفائلين بالأيام المقبلة."

واختتم فارس متحدثا عن الفيديوهات التي يقدمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "احاول التعبير عما اشعر وأفكر به من خلال الاشعار التي اقولها عبر السوشيل ميديا واصورها على طريقة الفيديو ، وننتظر ان ينتهي كورونا للعودة الى الانشطة الفنية فهي ترتبط بالوضع الصحي بشكل أساسي".

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