هذا الممثل العالمي يعترف للمرة الأولى بحبه لـ أنجلينا جولي وكيف حطم قلبه براد بيت

ميرنا وليد - بيروت - قبل أن تصوّر الممثلة العالمية ​أنجلينا جولي​ فيلم Mrs And Mrs Smith، عام 2005 مع الممثل العالمي ​براد بيت​، ويغرمان ببعضهما، كانت جولي قد صورت قبله فيلم Alexander عام 2004، مع الممثل العالمي ​فال كيلمر​، الذي وفي كتابه الجدي "I'm Your Huckleberry" إعترف للمرة الأولى بحبه وإعجابه بجولي خلال مشاركتهما في هذا الفيلم، لكن بيت حطم قلبه وتزوجها قبله.

وذكر فال كيلمر في كِتابه بأنّه طوّر علاقة صداقة مع جولي، فكتب: "كنت في الجوار عندما كانت والدة أنجيلينا "مارشلين برتراند" تخسر معركتها مع السرطان. كانتا تعيشان في فندق والدتها المفضل. أو ربما كان فندق أنجيلينا المُفضّل. تصادف أنني بقيت هناك بنفسي. لقد كان ذا معنى وأكثر من رائع".

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