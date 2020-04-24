هذا دعاء رولا حمادة مع بداية شهر رمضان

ميرنا وليد - بيروت - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك عايدت الممثلة اللبنانية ​رولا حمادة​ متابعيها، وأوردت دعاء هو :" يا رب منطلب منك بهالشهر الكريم تشفي لبنان من الامراض المزمنة والاورام الخبيثة اللي عم تفتك فيه ".

واستشهدت بما يجري مع الإنسان اليوم بآية من القرآن الكريم كاتبةً :" بسم الله الرحمن الرحيم “ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول” صدق الله العظيم".

ويعتبر اليوم بداية الشهر الفضيل لدى بعض المذاهب الإسلامية بينما مذاهب أُخرى يبدأ شهر رمضان يوم غد السبت.

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