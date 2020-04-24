ميغان ماركل تقاضي صحيفة انتهكت خصوصيتها.. ما علاقة والدها توماس ماركل؟

ميرنا وليد - بيروت - تعقد محكمة لندن العليا، اليوم، أولى جلساتها الإجرائية في قضية انتهاك للخصوصية رفعتها دوقة ساسكس ​ميغان ماركل​ على صحيفة نشرت جزء من أحد رسائلها مع والدها ​توماس ماركل​. وستعقد جلسة عن بُعد بسبب إجراءات العزل في بريطانيا من جراء فيروس كورونا.

وتقاضي زوجة الأمير هاري دار "أسوشيتد نيوزبيبرز" بعد نشر مقالات في صحيفة "ميل أون صنداي" التابعة لها في شهر شباط من العام الماضي بشأن رسالة كانت قد أرسلته إلى والدها توماس ماركل.

ويقول محامو ميغان ماركل إن هذا النشر يعتبر استغلال لمعلومات شخصية وانتهاك لحقوق النشر، فيما تسعى ماركل للحصول على تعويض من الصحيفة بسبب الضرر الذي ألحقته بها.

ودب خلاف بين ميغان ماركل ووالدها توماس ليلة حفل زفافها إلى الأمير هاري في مايو 2018.

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